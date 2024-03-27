السياسة الجديدة، نقطة قوته ونيمار .. أسباب تجعل رافينيا أفضل للهلال من محمد صلاح

الهلال ارتبط بنجمي ليفربول وبرشلونة

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يسير الهلال بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب دوري روشن السعودي، وقد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وأمامه كأس السوبر السعودي، رغم تلك الإنجازات والنجاح الأهم بسلسلة الانتصارات الـ29 المتتالية إلا أن المؤكد أن الزعيم سيعمل على دعم صفوفه الموسم القادم ورفع مستوى جودة لاعبيه المحليين والأجانب.

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محمد صلاح أحد أهم المرشحين للعب في السعودية الموسم القادم، وهناك صراع شرس بين الهلال والاتحاد على خدماته، مع عدم استبعاد دخول النصر والأهلي السباق في حال جد أي جديد لديهم، لكن من جانب آخر فالزعيم مرتبط كذلك بالبرازيلي رافينيا جناح برشلونة، والذي نراه صفقة أفضل للفريق الأزرق من النجم المصري.

عدة أسباب تدعم خيار جناح البارسا وتفضله على نجم ليفربول، أبرزها انسجامه مع القاعدة التي وضعها المدير التنفيذي للهلال مؤخرًا حول أعمار اللاعبين المنوي التعاقد معهم مستقبلًا، إذ قال أنهم لن يجلبوا أي لاعب تخطى الـ30 من عُمره، بل سيكون تركيزهم على اللاعبين الصغار.

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رافينيا مازال في عامه الـ27، فيما صلاح 31 عامًا، وهذا يصب في صالح الأول ويجعله مناسب أكثر لسياسة وأفكار الهلال الجديدة، رياضيًا وتجاريًا واستثماريًا.

السبب الثاني والثالث فني بحت، أولهما أن رافينيا يُجيد اللعب في عدة مراكز، الجناح الأيمن والأيسر وخلف المهاجم، وحتى في وسط الملعب والمهاجم المتقدم بأسلوب الوهمي مثلما يفعل مالكوم أحيانًا، وهذا يجعله مناسب لأفكار المدرب جورج جيسوس الذي يُفضل تلك النوعية من اللاعبين، الجوكر، خاصة في المراكز المتقدمة.

صلاح على العكس لا يُجيد اللعب سوى في خانة الجناح الأيمن وبأسلوب واحد هو الاختراق القطري لداخل منطقة الجزاء والتحول إلى مهاجم أيمن، هو يُنفذ ذلك الأسلوب بجودة عالية جدًا وهذا ما جعله يُحافظ عليه ويُطوره ويُنميه على مدار السنوات الماضية وما يجعل إيقافه أشبه بالمستحيل، لكن بالنسبة للمدرب البرتغالي فاللاعب المتنوع المرن تكتيكيًا مفضل لديه على الجامد مهما كانت جودته.

السبب الثالث حاسم جدًا ومهم للغاية للهلال الحالي، وهو إجادة رافينيا التمريرات العرضية وهي سر قوته مع البارسا، وبوجود ألكسندر ميتروفيتش فهذا هو السلاح الأهم للهلال، لأن المهاجم الصربي يُجيد جدًا التعامل مع الكرات الهوائية وكل ما يحتاجه الكثير من التمريرات العرضية ليزور مرمى الخصوم.

هناك أسباب أخرى ثانوية قد تدعم خيار رافينيا على صالح صلاح، وهي التكلفة المالية الإجمالية لأن راتبه بالتأكيد سيكون أقل من المصري، وكذلك كونه برازيلي ونعلم تمامًا تاريخ البرازيليين الذهبي مع الهلال، ولا نتجاهل أيضًا علاقته الجيدة جدًا مع مواطنه ونجم الهلال نيمار، واستمرار الأخير في الرياض سيجعل الانسجام بينهما ممتاز جدًا ومفيد للفريق ككل.

SHAHID