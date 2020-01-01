السويكت يهاجم كراسة شروط استئجار ملعب محيط الرعب

هل يعيد مدير جامعة الملك سعود النظر في كراسة شروط استئجار ملعب محيط الرعب؟

أكد صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، على أن هناك بعض الملاحظات على كراسة شروط استئجار ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

النصر ينافس الهلال على حقوق استئجار ملعب الملك سعود "محيط الرعب"، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بحقوق الملعب خلال الأيام المقبلة.

السويكت كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات، يتحدث خلالها عن كراسة شروط استئجار الملعب، حيث قال:

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"التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع، وسواء قررنا الدخول في المنافسة من عدمه، إلا أن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه هو الأهم للصالح العام".

"كراسة المشروع معيبة قانوناً وملفقة بين النظام القديم والنظام الحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية مما يخالف التشريع ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المتنافسين".

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"وقد عارضت الكراسة أصول متعارف عليها ومواد نظامية معتبرة وما تصريح أحد مسؤولي الجامعة (بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى) إلا برهان على ذلك، وسنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها لبعض أركان المنافسة العامة".

"أعطت الكراسة للجنة فحص العروض هامش حرية عالي ومطاطي ولم تضع معايير محددة لتقييم العروض واختيار الفائز بالمنافسة مما أضعف مبدأ تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص".

"تقدمنا بخطاب رسمي لمعالي مدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن إدراكه وكلنا ثقة بمعاليه والله الموفق".