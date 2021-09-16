السومة يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي

تعرف على آخر تطورات إصابة السومة

حرص النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، متحدثًا عن تطورات إصابته، التي تعرض لها مؤخرًا وجعلته يبتعد عن صفوف فريقه.

السومة تعرض للإصابة في مباراة الحزم، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

النجم السوري قال خلال تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية: "الحمد لله أسير وفق البرنامج المعد لي من جانب طبيب النادي بشكل جيد، وأشعر بتحسن كبير في موضع الإصابة، وأنتظر الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في التمارين الجماعية بعد انتهاء فترة التأهيل".

عمر السومة حرص على توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، حيث قال: "أشكر جماهير الأهلي على سؤالها الدائم ودعمها المعنوي، وإن شاء الله نسعدهم في المباريات المقبلة".

وكان الأهلي قد أعلن عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها السومة، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، وحاجته إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفتح مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يتم تحديد موقف السومة من المشاركة في تلك المباراة حتى الآن.

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ويبحث الأهلي عن تحقيق أول انتصار له ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، بعد فشله في تحقيق أي انتصار في أول 4 جولات، حيث تعادل فيهم جميعًا.

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