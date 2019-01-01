السومة يتعرض للإصابة.. ويسافر لألمانيا لتشخيص حالته

السومة يتعرض لإصابة قوية

تعرض السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي للإصابة خلال مران فريقه، اليوم الجمعة، والغموض يسيطر على طبيعة هذه الإصابة.

السومة يعد أبرز مهاجم عربي في الوقت الحالي لما قدمه مع الأهلي خلال السنوات الماضية، وأصبح الفتى المدلل لدى جماهير الراقي.

المهاجم السوري مر بمرحلة تراجع مستوى خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي، ولكن كما اعتدنا عليه يظهر في الأوقات الحاسمة والمناسبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن اللاعب تعرض لإصابة قوية لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

وأشارت التقارير أن المهاجم السوري سيغادر إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة من أجل التشخيص للإصابة ومعرفة مدة الغياب.

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وأكدت الصحيفة أن المدة المبدئية التي سيغيبها السومة ستصل إلى 3 أسابيع، حتى يخضع لفحوصات خلال الأيام المقبلة ومعرفة تفاصيل الإصابة وبرنامجه التأهيلي.

وأحرز السومة في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 6 أهداف، في المرتبة الثالثة خلف كلًا من كارلوس إدواردو صاحب الـ8 أهداف وعبدالرزاق حمدالله وأندريا ماستينور أصحاب الـ7 أهداف.