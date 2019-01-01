السومة: كنا نريد الفوز ولكننا لم نستطع فك التكتل الفلسطيني

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد عمر السومة، مهاجم منتخب سوريا أنه كان يجب على منتخب بلاده، استغلال النقص العددي في صفوف منتخب فلسطين، للتسجيل في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

ولعب المنتخب السوري أمام نظيره الفلسطيني، في مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثانية بكأس الأمم الآسيوية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال السومة في تصريحات عقبت اللقاء: "الحمد لله على كل شيء، كان يجب علينا الفوز في المباراة الافتتاحية، كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير".

وواصل: "لم نبتعد عن التأهل حتى الآن، مازال امامنا مباراتين قادرين على التعويض خلالهما، كنا الأفضل في مباراة الليلة وسيطرنا ولكن لم نوفق في التسجيل".

وتابع: "المباراة القادمة، ليست سهلة، كافة المباريات ستكون صعبة، لا يوجد طريق سهل، ولكن سنجتمع معاً وسنكون يداً واحدة من أجل إسعاد الجماهير".

الجدير بالذكر أن المنتخب الأردني يتصدر المجموعة الثانية، بثلاث نقاط، ويأتي كلاً من فلسطين وسوريا في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما، ويتذيل المنتخب الأسترالي المجموعة دون أي نقطة.