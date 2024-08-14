هل يستمر نيكو مع بيلباو؟

أثار إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو الجدل مجدًا بشأن مستقبل نيكو ويليامز نجم فريقه، بعد الحديث خلال الأيام القليلة الماضية بشأن الاستقرار على استمراره مع الفريق الباسكي.

ويعد برشلونة في قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه اللافت في بطولة يورو 2024، وقيادته لمنتخب إسبانيا للتتويج باللقب.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء عن مستقبل ويليامز: "ليس لدي ما أقوله، فالسوق مفتوح وأرى أن نيكو يبدو جيدًا جدًا".

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وأضاف: "لدينا لاعبون سعداء بوجودهم معنا ومن ضمنهم نيكو، ولكنني أتفهم أنه سيكون معنا، ولكنني لست الشخص المنوط بأن أقول أنه سيستمر".

واختتم مدرب بيلباو تصريحاته قائلًا: "أنا واللاعبون والأشخاص الذين أراهم أدرك بأنه سيستمرون معنا، ولكنني لا أريد القفز إلى حمام السباحة".