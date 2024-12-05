ضربة في "مقتل" للاتحاد الأوروبي.. تعديلات قادمة في السوبر ليج لضمان انطلاق البطولة قريبًا

محادثات مع أكثر من مائة نادي

رغم كل محاولات الاتحاد الأوروبي لمقاومة الفكرة، إلا أن منظمة "السوبر ليج" لا تزال تعمل في صمت من أجل اعتماد المسابقة بشكل رسمي في أقرب فرصة ممكنة.

البطولة التي يعمل ريال مدريد وبرشلونة على تطبيقها كأحد كبار المؤسسين، دخلت في صراعات قضائية ومناوشات مختلفة مع كل المنظمات المُعارضة لها، والتي تتهمها بتدمير كرة القدم في أوروبا بشكل كامل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن هناك محادثات وقعت بين اللجنة المنظمة للبطولة وأكثر من مائة نادي حول إخراج الفكرة إلى النور، وسط ترحيب من 60 ناديًا، أبدوا استعدادهم للمشاركة في المشروع.

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وأشارت إلى نظام البطولة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، والذي يتضمن قسمًا أول يضم 16 ناديًا من أفضل أندية أوروبا يطلق عليه "دوري النجوم"، يتم فيه اختيار الفرق من الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة للبرتغال وهولندا، وستكون هناك مجموعة أخرى ثانية مكونة من 16 فريقًا أطلق عليها لقب "الدوري الذهبي"، وأخرى ثالثة مكونة من 32 فريقًا وهي "الدوري الأزرق" منها 20 فريقًا سيهبط كل عام.

وبعد التحدث مع الأندية، أعرب الكثيرون عن اهتمامهم بالانضمام إلى المجموعة الأولى رغم عدم اعتبارهم عظماء تاريخيًا، ولكن الأمر سيعتمد على نتائجهم في الملعب، مثل حالة باير ليفركوزن الذي حصل على الدوري الألماني الموسم الماضي.

وحتى هذه اللحظة، يحافظ ريال مدريد وبرشلونة على فكرة إقامة البطولة التي من الممكن أن يتم تفعيلها، بعد الحكم القضائي الذي جاء لصالح المنظمين في المحكمة التجارية رقم 19 في مدريد، وكذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2023.

ومع هذه الضمانات تبقى الأندية التي وقعت على الاتفاق المبدئي للمسابقة مرتبطة بدوري السوبر، حتى ولو خرجت بسبب ضغوط الاتحاد الأوروبي والحكومات المحلية باستثناء نادي إنتر الإيطالي الذي خرج بشكل رسمي لتوضيح موقفه.

وأما بالنسبة للأندية الإنجليزية، فهي ترحب بالانضمام للبطولة الجديدة، وكذلك يوفنتوس، نظرًا للتعاون المعروف بين أندريا أنييلي رئيس النادي السابق وشركة "A22" المنظمة للمسابقة، وسط معارض واضحة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان هو وناديه، باعتباره رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية.

ومن بين التعديلات التي يتم مناقشتها داخليًا، هي مدة المسابقة، الآن، في المجموعة المكونة من 16 ناديًا، سيكون هناك مجموعتان من ثمانية أندية ستتنافس في دوري الكل ضد الجميع، ليخوض كل فريق 14 مباراة في تلك المرحلة.

وبعد ذلك، سيلعب الأربعة الأوائل في كل مجموعة ضد بعضهم البعض في الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى خوض الدور قبل النهائي والنهائي من مباراة واحدة، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تقليل عدد المباريات إلى 17 أو 18 مباراة للتماشي مع المباريات الدولية ودوري الأمم الأوروبية.

في المجموع، يجب أن يلعب البطل 19 مباراة، بينما في الشكل الحالي لدوري أبطال أوروبا هناك 17 مباراة على الأكثر، وتقوم A22 بتحليل ما إذا كان من الممكن تقليل نموذجها مع الأخذ في الاعتبار صحة اللاعبين، الذين لديهم بالفعل تقويم مشبع إلى حد ما بين أنديتهم والمنتخبات الوطنية.