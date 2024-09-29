بعد السوبر الإفريقي .. عضو شرف الهلال يطالب القوة الزرقاء بالاقتداء بجمهور الزمالك

جماهير القلعة البيضاء كانت مختلفة في ليلة التتويج بالسوبر القاري..

لم يكن اللاعبون داخل الملعب في كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المصريين هم خاطفو الأنظار وحدهم، إنما كذلك جمهور القلعة البيضاء أبهر الجميع.

السوبر الإفريقي أقيم أول أمس الجمعة، على استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية "الرياض"، حيث معقل نادي الهلال.

وقبل انطلاق المباراة، صممت الجماهير البيضاء "تيفو" مميز، تتقدمه صورة قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أظهر مدرجات الثالثة يمين بطريقة أكثر من رائعة.

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هذا "التيفو" أعاد نشره حسن الناقور؛ عضو شرف نادي الهلال، مطالبًا القوة الزرقاء بتنفيذ مثل هذه الدخلات في مدرجات المملكة أرينا، استغلالًا للإمكانيات المتاحة لهم.

وكتب الناقور، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ملعبنا يمكن أن يقام فيه التيفوهات بشكل عالمي، مجلس الجمهور يجب أن يعمل هذا الموسم على ظهور المدرج الهلالي في أفضل صورة".

وأضاف: "الإمكانيات موجودة والقوة الزرقاء موجودة ومثل ما شفنا في المباراة يمكن أن يقام أشكال جمالية في المدرج بهذا الشكل".

يذكر أن السوبر الإفريقي انتهى بفوز الفارس الأبيض على المارد الأحمر بفضل ركلات الترجيح، بعدما حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة الوقت الأصلي.