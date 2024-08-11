الاختبار في السوبر الأوروبي.. بيلينجهام يتحرر من "حمل ثقيل" قبل بداية الموسم الجديد!

بدا مختلفًا في تدريبات ريال مدريد..

تحرر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، من حمل ثقيل، قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

ويستعد بيلينجهام للمشاركة مع الميرنجي أمام أتالانتا، يوم الأربعاء المقبل، في كأس السوبر الأوروبي 2024، بعدما ساهم في تتويج الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وغاب بيلينجهام عن جولة ريال مدريد التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على راحة بعد مشاركته في يورو 2024 الشهر الماضي، لكنه عاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي وظهر بحالة بدنية جيدة.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بيلينجهام ظهر في تدريبات ريال مدريد دون أن يرتدي زي الحماية الضخم على كتفه الأيسر، الذي رافقه معظم فترات الموسم الماضي.

وارتدى بيلينجهام الدرع الواقي للكتف، بعدما تعرض للإصابة في الموسم الماضي، ووفر الحماية للاعب حتى المباراة الأخيرة في بطولة أوروبا، لكنه أيضًا جعله غير مرتاح في اللعب والتحرك.

وأوضحت الصحيفة أن "النجم الإنجليزي يشعر أن كتفه بات طبيعيًا، وهو مصمم على اللعب دون زي الحماية، وسيكون الاختبار يوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، حيث سنرى ما إذا كان سيرتدي هذا (الدرع) أم لا".