السوبر الإماراتي.. دوافع قوية للشارقة وشباب الأهلي من أجل اللقب

مواجهة قوية بين الشارقة وشباب الأهلي على لقب السوبر الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تنطلق مساء اليوم، مباراة كأس السوبر الإماراتي بين الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي دبي للظفر ببطولة في بداية موسم جديد.

الشارقة قدم موسمًا أكثر من رائع في دوري الخليج العربي وتمكن من انتزاع لقب الدوري بعد غياب وبأداء أكثر من رائع جعل الجميع يشيد باللاعبين خلال الموسم الماضي.

وفوز الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي يعطي لهم دفعة قوية قبل بداية موسم جديد، يكون فيه الدفاع على بطولة دوري الخليج العربي، حيث تحقيق اللقب في موسمين متتاليين إنجاز عظيم بالنسبة للشارقة.

ويسعى عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة لتحقيق البطولة الثانية في تاريخ الفريق من السوبر الإماراتي، والأولى في فترة دوري المحترفين.

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وفي الجهة المقابلة نجد طموحات لاعبي الأهلي في تحقيق البطولة ليكون بداية موسم قوية أمام منافسة شرسة على الألقاب من أكثر من طرف خلال النسخة المقبلة من بطولة الدوري والكأس.

فوز الأهلي بكأس السوبر سيجعل هو اللقب الخامس في تاريخ في الفريق، حيث ضم 3 أجانب جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية للمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الجديد.

ويسعى أروبارينا المدير الفني لشباب الأهلي دبي، بالفوز بكأس السوبر للعام الثاني على التوالي في دولتين مختلفتين الأولى كانت مع الريان في قطر.