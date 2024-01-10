السوبرليج: انتهى عصر "المباريات المشفرة".. وهذه رسالتنا لتيباس والخليفي

المسابقة سوف تنعش الدوريات الأوروبية

يرى بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة (إيه 22)، داعم بطولة السوبرليج الأوروبية، أن المسابقة الجديدة "سوف تنعش الدوريات"، مشيرا إلى أن "جميع المباريات ستكون مجانا دائما في جميع أنحاء العالم، وليس لفترة مؤقتة".

وقال رايشارت في حوار مع "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هدفنا تمكين الأندية من إيجاد حل للعديد من المشاكل التي تواجهها، وأعتقد أنه بعد حكم 21 ديسمبر (أحقية إنشاء السوبرليج)، تفوح رائحة العصر الجديد والمزيد من السيادة للأندية".

وأضاف: "الأندية هي التي تحافظ حقًا على كرة القدم وتتحمل جميع مخاطر العمل، ويحق لها اتخاذ القرارات بشأن مسابقاتها الخاصة، والتي لا تؤدي مؤخرًا بالمستوى المطلوب".

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وزاد: "السوبرليج مسابقة تتكيف مع الدوريات المحلية، وتجعل الأندية تنمو من حيث الموارد الاقتصادية. بهذه الطريقة، فإنهم يصنعون فرقا أفضل ويحتفظون بمواهبهم، مما يحسن مستوى الدوري المحلي".

وتابع: "نحن نتحدث إلى أربعين أو خمسين ناديا ونريد أن نبدأ في أقرب وقت ممكن ، لكن لا يوجد موعد محدد. يضمن دوري السوبر المزيد من المباريات على أعلى مستوى على مدار الموسم".

وختم: تيباس (رئيس رابطة الدوري الإسباني) يقول "دوري السوبر يأخذ قطعة من كعكتي"، لكننا الآن نقول: (خذ الكعكة، لن ألمسها، كل شيء من أجلك)، وأقول لناصر الخليفي (رئيس باريس سان جيرمان) الذي يرى أن النظام القائم جيد: "نحن نفقد المشجعين، لم تعد المباريات تجذب الشباب إلى كرة القدم".