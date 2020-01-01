رسميًا | التعاون يُجدد عقد محمد السهلاوي

مهاجم النصر السابق يُمدد إقامته مع سكري القصيم

أعلن نادي التعاون السعودي رسميًا تجديد عقد مهاجمه المخضرم محمد السهلاوي لعامين قادمين، وذلك في أول خطوة من الإدارة استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم.

التعاون كان قد تعاقد مع السهلاوي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير لتعويض غياب لياندري تاوامبا للإصابة التي تعرض خلال مواجهة النصر في السوبر السعودي خلال يناير الماضي، وقد تألق اللاعب ونجح في إحراز هدفه الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد غياب دام 505 يومًا، إذ كان هدفه الأخير في البطولة بقميص النصر ضد الحزم في الخامس من أكتوبر 2018.

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وكان السهلاوي قد سجل كذلك هدفًا للتعاون ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا ، مما جعله ينال ثقة الإدارة التي قررت تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري حتى صيف 2022.

وأعلن نادي سكري القصيم تجديد عقد المهاجم المخضرم عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر، وجاء فيها "أنهت إدارة النادي رسميًا إجراءات تجديد عقد اللاعب "محمد السهلاوي لمدة موسمين قادمين، من جانبه تمنى رئيس مجلس الإدارة "محمد القاسم" التوفيق والنجاح للسهلاوي مع بقية زملائه في التعاون مقدمًا شكره للأستاذ "هشام العريني" على تعامله الاحترافي".

يُشار إلى أن المهاجم صاحب الـ33 عامًا خاض مسيرة ناجحة في الدوري السعودي أبرزها مع نادي النصر الذي قضى معه 10 سنوات وتُوج معه بطلًا للدوري 3 مرات بجانب بطولات أخرى، وقد بدأ الموسم الجاري مع الشباب قبل أن يفسخ عقده بالتراضي وينضم للتعاون.



