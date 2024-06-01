"السن لا يرحم يا كاتب أمجاد إسبانيا" .. إنييستا يهبط رسميًا في الدوري الإماراتي!

من كتابة التاريخ مع إسبانيا إلى الهبوط في الإمارات..

لم يكن أشد المتشائمين من عشاقه، يتوقع أن يدخل أسطورة الكرة الإسبانية، أندريس إنييستا، عامه الأربعين، بكتابة "هبوط رسمي" في سيرته الكروية.

ويعد إنييستا، أحد أساطير إسبانيا، حيث قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، بعدما أحرز هدف الانتصار التاريخي في شباك هولندا، بالمباراة النهائية، كما توج مع الماتادور بلقبي كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012)، فيما كتب تاريخًا مجيدًا مع فريق برشلونة، حيث قاده للفوز بـ29 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا (4 مرات) والدوري الإسباني (9 مرات) وكأس العالم للأندية (3 مرات).

وانتقل إنييستا إلى فريق الإمارات في أغسطس الماضي، بعقد ينتهي في يونيو الجاري، مع خيار التمديد لعام آخر، وشارك نجم برشلونة الأسبق في 22 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

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وشارك إنييستا بديلًا في مباراة البطائح والإمارات، في الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بخسارة الإمارات بنتيجة (2-3)، ليتأكد هبوط الفريق رسميًا إلى الدرجة الأولى.

ورغم تبقي مباراة مؤجلة للإمارات، أمام العين، المُتوج بلقب دوري أبطال آسيا، إلا أن إنييستا ورفاقه باتوا في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، من دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 17 نقطة، مبتعدين عن خورفكان، صاحب المركز الثاني عشر، آخر مراكز البقاء، بفارق 6 نقاط.