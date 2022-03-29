السنغال ضد مصر: مباشر لحظة بلحظة

السنغال 1×0 مصر

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48' تسديدة من السولية ولكن الكرة ضعيفة جدًا وبعيدة عن مرمى ميندي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال على مصر بهدف نظيف

44' مرتدة في منتهى الخطورة، عرررضية بإتجاه سار ولكن إمام عاشور يشتت الكرة لركنية

42' عررررضية خطيرة من ساليو سيس ولكن النني يعترض الكرة لضربة ركنية

41' تسديدة قوووية من ميندي ولكن الكرة تمر بجوار القائم

37' بطاقة صفراء لإدريسا جايي بعد تدخل قوي على مرموش

35' تبديل آخر اضطراري لمصر بدخول إمام عاشور وخروج عمر جابر

33' بطاقة صفراء لعمر جابر بعد تدخل قوي على سار

31' تسديدة قووووية من سار ولكن الشناوي يمسك بالكرة

30' عمر جابر يسقط متألمًا بعد أن تعرض لدهس على قدمه في إحدى الالتحامات

تبديل اضطراري لمصر بخروج رامي ربيعة للإصابة ودخول أيمن أشرف

28' تسديدة قوووووية من سيس ولكن الشناوي يتصدى لها

26' رامي ربيعة يسقط متألمًا على أرض الملعب ويخضع للعلاج

25' تمريرة طووولية بإتجاه مهاجم السنغال ماني الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن الكرة تلمس يده

23' ركنية للسنغال، يلعبها ساديو ماني، الكرة تصل إلى سيسيه الذي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن مرمى مصر

19' ضربة حرة مباشرة للمنتخب المصري من منتصف ملعبه، يسددها ياسر إبراهيم وتصل مباشرة في يد ميندي

17' تدخل قوي على مرموش وضربة حرة غير مباشرة لمنتخب مصر

15' تعطل اللعب لسقوط واحد من لابي المنتخب المصري للإصابة

13' تسديدة قووووية من النني ولكن الكرة عالية قليلًا عن مرمى السنغال

12' عرررضية من الجهة اليسرى لمنتخب السنغال ولكن الشناوي بمسك بالكرة

8' غضب من الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب كثرة الأخطاء من لاعبي السنغال، التحامات قوية دون بطاقات ملونة

4' جوووووووووووووووووووووووووووول بولاي ديا يسجل الهدف الأول للسنغال، ضربة حرة غير مباشرة، ارتباك داخل منطقة الجزاء، تشتيت خاطئ للكرة، تصل لمهاجم السنغال الذي يسددها في المرمى

1' ضربة حرة غير مباشرة للسنغال من الجهة اليسرى على حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل قوي بين عمر جابر وسيس

انطلاق المباراة

المباراة ستُلعب في ميعادها دون أي تأجيل

مصر تطال بتأجيل المباراة نصف ساعة بسبب تأخر وصول الحافلة لملعب المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر جابر

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

إدوارد ميندي

ساليو سيس - بابي سيسيه - خاليدو كوليبالي - يوسف سابالي

نامباليس ميندي - إدريسا جايي

إسماعيلا سار - ساديو ماني - بونا سار

بولاي ديا

نجح منتخب مصر في الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله سيس في مرماه، ويسعى الفراعنة لتجنب الهزيمة للتأهل للمونديال الثاني على التوالي، في مهمة لن تكون سهلة إطلاقًا أمام منتخب مدجج بالنجوم ويلعب على أرضه ووسط جمهوره.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة السنغال ضد مصر في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، سيُقام اللقاء على ستاد عبدلله واد الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي.