السنغافوري محمد تقي يقود مباراة الهلال والسد القطري

السنغافوري محمد تقي الجعفري حكم ساحة لإدارة مباراة السد والهلال السعودي

ماجد جزر

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام جولة الاياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة 2019 .

ووقع اختيار اللجنة على السنغافوري محمد تقي الجعفري حكم ساحة لإدارة مباراة السد والهلال السعودي، والتي ستقام مساء الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

ويعاون الحكم السنغافوري كلاً وريو نيو كومنيت مساعد أول، وعبدالحنان ابن عبدالحسين مساعد ثاني، والعراقي امير داوود حكم رابع، وعلي صباح من العراق حكم أضافي أول، ومهند قاسم من العراق حكم أضافي ثاني وسيكون مراقب المباراة توكاريف جيميل من قيرغيزستان.

وكان نادي الهلال قد حقق فوزًا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في العاصمة القطرية الدوحة.

عدد ألقاب الهلال في دوري أبطال آسيا

يُذكر أن طرفي نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الشرق يجمع بين فريقي غوانزاو الصيني وأوراوا ريدز الياباني.