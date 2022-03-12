السلطان يعود .. الكشف عن موعد تعافي إبراهيموفيتش من الإصابة

متى يعود؟

يستعيد فريق ميلان الإيطالي جهود نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش، بعد غيابه لفترة طويلة نتيجة إصابته بالرباط الصليبي بالموسم الماضي.

وخضع إبراهيموفيتش، الذي أتم 41 عامًا في شهر أكتوبر المنقضي، لعملية جراحية بعد إصابته بالرباط الصليبي الأمامي في شهر مايو الماضي وابتعد عن الملاعب لمدة 7 أشهر.

ووفقًا لمصادر جول، فإنّ نجم ميلان قد تعافى وأصبح لائق للمشاركة في التدريبات والمباريات مرة أخرى، ومن المقرر أن يعود للتدريبات يوم 5 ديسمبر الجاري.

وبعد إجراء زلاتان للجراحة كان هناك شكوك حول مستقبله، لكن اللاعب نفسه أكد في سبتمبر أنه لن يعتزل ويخطط للعودة قريبًا.

ويحتل فريق ميلان، حامل اللقب، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة من 15 مباراة وبفارق ثماني نقطة خلف نابولي المتصدر.

ويستعد الفريق الإيطالي لمواجهة قوية أمام كل من فريقي أرسنال وليفربول يومي 13 و 16 ديسمبر على التوالي في كأس بطولة دبي الممتاز.