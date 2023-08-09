"السلحفاة على وشك الوصول" .. تصريح من توني كروس يثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي!

تصريح غامض من توني كروس يثير جلبة كبيرة بشأن مستقبل كيليان مبابي واحتمالية انضمامه إلى ريال مدريد..

انخرط العديد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني مؤخرًا بالحديث سواء بشكل واضح أو في إشارات مبطنة عن احتمالية تعاقد النادي الملكي مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان آخرهم الألماني توني كروس.

رفض مبابي المتواصل مؤخرًا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في صيف 2024 بعد رفض اللاعب لتفعيل خيار تمديد عقده حتى 2025، جعل إدارة النادي الفرنسي تقرر وضعه على لائحة البيع، واستبعاده من تدريبات الفريق الأول.

كروس، وخلال حلقة جديدة من البودكاست الذي يشاركه مع شقيقه، خرج بتصريح يحمل تلميحًا واضحًا لاقتراب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد.

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وخلال أحدث حلقة من البودكاست، قال كروس لشقيقه أنه يملك الآن كلبًا جديدًا، لكنه أشار أيضًا إلى أنه يريد امتلاك بعض السلاحف، وهو الحيوان الذي يتم تشبيه مبابي به.

شقيق كروس قال له: "حصلت للتو على كلب جديد، ولكن ماذا عن السلاحف؟".

ليرد النجم الألماني: "لم تصل بعد، لكن الأمر مخطط له، كلب جديد لا يعني عدم وجود سلحفاة، هذا واضح، السلاحف على وشك الوصول".

وتم اعتبار هذا التصريح من قبل أكثر من صحيفة إسبانية على أنه إشارة واضحة إلى أن ريال مدريد سيتخذ بالفعل خطوة قريبًا من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، وإنهاء هذا المسلسل المكسيكي الطويل.