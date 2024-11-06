فيديو | "السلام للعالم أجمع" .. لفتة إنسانية من جماهير باريس سان جيرمان لوقف الحرب في فلسطين

رسالة للعالم من داخل حديقة الأمراء

وجهت جماهير باريس سان جيرمان، رسالة صارخة من أجل إحلال السلام، في ظل الحرب المشتعلة بين فلسطين وإسرائيل، منذ أكثر من 13 شهرًا.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو لحظة رفع مجموعة الأولتراس الداعمة لنادي باريس سان جيرمان "تيفو" ضخم ملأ جنبات المدرج الجنوبي المخصص جماهير النادي الفرنسي، يحمل علم دولة فلسطين في خلفية المسجد الأقصى مع شعار "فلسطين حرة" الممزوج بألوان شعار النادي الباريسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وضم "التيفو" أيضًا طفلًا يرتدي ملابس تحمل علم دولة لبنان، في رسالة دعم أخرى إلى لبنان التي دخلت هي الأخرى في حرب ضد إسرائيل، فيما رفعت الجماهير رسالة واضحة أسفل التيفو، كتبت فيها "الحرب داخل الملاعب والسلام في العالم".

يذكر أن باريس سان جيرمان، استطاع جمع 4 نقاط في أول 3 جولات من دوري أبطال أوروبا، بفوز وحيد على جيرونا (1-0) والتعادل مع آيندهوفن (1-1)، بينما خسر أمام آرسنال (0-2)، ليحتل المركز الـ24 في الترتيب العام.

في المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الـ29، بـ3 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد على لايبزيج (2-1)، مقابل خسارتين ثقيلتين أمام بنفيكا (0-4) وليل (1-3).