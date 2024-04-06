"السكوت علامة الرضا".. دونيس يضع إدارة الوحدة في مأزق كبير قبل صدام الاتحاد

دونيس يتراجع عن قراره ويسافر مع الوحدة إلى أبوظبي

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لا يزال تصريح اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لفريق الوحدة، مثار جدل كبير، خاصة بعدما تراجع المدرب عن قراره خلال الساعات الماضية، والتواجد بعثة الفريق أثناء السفر إلى الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

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وعقب التعادل مع الأهلي، في الجولة 27 من دوري روشن السعودي، فجر دونيس مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن تفكيره الجدي في الرحيل عن الوحدة، وعدم السفر مع بعثة الفريق إلى مدينة أبوظبي، خلال المؤتمر الصحفي، مبديًا اعتراضه على تأخر الإدارة في صرف الرواتب، وأحاديث أخرى حول الأمور المالية في النادي وتفضيل بعض الأندية على أخرى.

وأوضح الناقد سالم الأحمدي، عبر برنامج (برا 18)، أن غير أندية الشركات، هناك 14 ناديًا يحظون بدعم كبير من وزارة الرياضة، قائلًا "هناك بعض الأندية لديها (قل دبره)، ونحن نعيش منظومة جديدة ويجب أن نتقبلها، وهذه مرحلة انتقالية في الحركة الرياضية، وأقول إن الأندية المتصارعة على البقاء قد حصلت على دعم بقيمة تتراوح بين 50 أو 60 مليون ريال، وفريق مثل الوحدة يمتلك لاعبين مثل إيجالو الذي كان لاعبًا سابقًا في الهلال، وأنسيلمو الذي يتصارع عليه الاتحاد والنصر".

وأبدى الأحمدي تمنياته بألا يكون تصريح دونيس قد جاء بإيعاز من أحد، وإذا كانت إدارة النادي قد طلبت منه هذا التصريح، فهي لا تستحق أن تدير ناديًا بحجم الوحدة.

من جانبه، قال الناقد مساعد العبدلي، إنه ينبغي على إدارة الوحدة عدم الصمت إزاء تصريحات دونيس، وإيضاح الحقيقة بشكل كامل، ويجب أن يتم محاسبة المدرب إن كان حديثه غير صحيح، لأنه سيعد إساءة للمشروع الرياضي، وإن كان جمهور الاتحاد قد أحبط لاعبيه في مباراة التعاون بإدارة ظهورهم إليهم، فالمدرب أحبط لاعبي الوحدة بتصريحاته.

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ويستعد الوحدة لمواجهة الاتحاد، حامل اللقب، يوم الإثنين المقبل، على ملعب آل نهيان، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث يتأهل الفائز لمواجهة الهلال أو النصر في المباراة النهائية، في 11 أبريل الجاري.

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