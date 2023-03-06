السقوط يتواصل .. الفتح يحرج الهلال في الملز ويعود بثلاث نقاط

الزعيم يواصل سقوطه بعد نجاحات كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا

يواصل الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بالهزيمة أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملز في الرياض، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

الضيوف تقدموًا بعد مرور 14 دقيقة فقط من الشوط الأول، عن طريق لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

لكن قبل نهاية الشوط نفسه بست دقائق، نجح النموذجي في الوصول لشباك الحارس عبد الله المعيوف، عن طريق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام كريستيان تيو.

واستمرارًا مع أهداف الفتح، جاء هدفه الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعدما انطلق خالد الغنام من وسط الملعب بمهارة فردية مراوغًا مدافعي الزعيم، قبل أن يسكن الكرة الشباك بنجاح.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل الهلال هدفًا دون فائدة، عن طريق صالح الشهري، لكنه لم ينقذ فريقه من الهزيمة.

الهزيمة جمدت رصيد الزعيم عند 33 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع النموذجي رصيده للنقطة31 في المركز السادس.

جدير بالذكر أن الهلال تعادل في المباراة الماضية أمام الوحدة بثلاثية لكل منهما، ضمن الجولة الـ19.