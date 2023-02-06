"السفر إلى لندن مرهق" .. عذر غير متوقع من جوارديولا بعد الخسارة من توتنهام!

جوارديولا خرج بواحد من أغرب الأعذار بعد خسارته من توتنهام في الدوري الإنجليزي.

قرر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ألا يوجه اللوم إلى لاعبيه بعد الخسارة بهدف دون رد أمام توتنهام، في قمة الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، بعدما كشف عن سبب غريب لتلك الخسارة.

مانشستر سيتي فقد فرصة تقليص الفارق مع آرسنال المتصدر إلى نقطتين، بعد خسارة "الجانرز" أمام إيفرتون في الجولة ذاتها، ليبقى الفارق عند خمس نقاط بين الفريقين.

بعد المباراة، تحدث جوارديولا مع الصحفيين وقال: "نحن فريق جذاب، نحاول المضي قدمًا، وأن نكون كرماء مع جماهيرنا، أحيانًا لا ينجح الأمر، لكن لا يمكنني الشكوى كثيرًا".

وأضاف: "عندما تفوز بأربع بطولات دوري إنجليزي في خمس سنوات، لا يمكننا أن نشكو كثيرًا مما فعلناه، والطريقة التي قمنا بها بالأمور".

وعن سبب الخسارة أمام توتنهام قال جوارديولا: "القدوم إلى لندن يشبه الذهاب إلى شمال أوروبا، لا أعرف، المسافة من مانشستر تستغرق 4 ساعات و20 دقيقة، 4 ساعات ونصف للوصول إلى فندق".

واختتم جوارديولا: "إن القدوم إلى لندن مرهق للغاية، أنا آسف، نحتاج إلى العودة إلى مانشستر والاستعداد للمباراة ضد أستون فيلا".

يذكر أن مانشستر سيتي خسر جميع المباريات التي خاضها على ملعب توتنهام الجديد منذ عام 2019، حيث سقط في خمس مباريات، ولم يسجل أي هدف هناك، واستقبل سبعة أهداف.