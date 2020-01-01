السعيد: ملعب هيثرو رائع.. لدينا الخبرة لخوض مواجهة زاناكو

بيراميدز يسعى لتحقيق الفوز على حساب زاناكو الزامبي

تحدث عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، عن مواجهة زاناكو الزامبي، ضمن منافسات دور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز يسعى لتحقيق الفوز على نظيره زاناكو ذهابًا من أجل أخذ خطوة نحو التأهل إلى نصف النهائي خلال النسخة الحالية من الكونفدرالية.

وقال عبدالله السعيد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مواجهة زاناكو صعبة للغاية، ويجب أن نمتاز بالتركيز حتى نخرج بنتيجة إيجابية، لدينا الخبرة الكافية لحسم المواجهة".

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا - أحمد حسام ميدو: نعم.. محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر

وتابع قائد بيراميدز: "تعهدنا على تقديم اللقاء بشكل قوي، قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، وملعب هيثرو جيد للغاية".

بيراميدز يسعى لتحقيق البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال الأدوار الماضية في البطولة الذي يحمل لقبها الزمالك.

أزارو الدوري السعودي مختلف تمامًا عن أزارو الدوري المصري 🧐🤷‍♂️😅 https://t.co/z7eQyN7Cb1 — جول مصر (@goaleg) February 29, 2020

ويواجه بيراميدز نظيره زاناكو في ذهاب دور ربع النهائي على ملعب هيثرو في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى لخطف الفوز.

ويلعب ضمن دور ربع النهائي أيضًا المصري البورسعيدي الذي سيستضيف نهضة بركان المغربي، في تمام التاسعة مساءً.