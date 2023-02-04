"السعودية ومصر يمتلكان 2 من أفضل 4 أندية في العالم!"

الأهلي والهلال يُثبتان أنهما ضمن الأفضل في العالم

يرى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن المملكة العربية السعودية ومصر، يمتلكان 2 من أفضل أندية العالم خلال الوقت الحالي، بعد وصول الهلال والأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

ونجح الهلال في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الوداد المغربي، بينما وصل الأهلي إلى نفس الدور، بالانتصار على سياتل الأمريكي.

وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد": "ألف مبروك بوصول الهلال والأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "اختصارًا، السعودية ومصر يمتلكان 2 من أهم 4 أندية في العالم الآن، ولا توجد لها أي حسبة أخرى".

ويواجه الهلال نظيره فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي، بينما يلعب الأهلي أمام ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم.