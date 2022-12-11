"السعودية وراء تألق المغرب في كأس العالم 2022"

انتصار السعودية على الأرجنتين في كأس العالم السر وراء إنجاز المغرب

يرى المدرب الوطني أحمد علام، أن انتصار منتخب السعودية على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، كان مفتاح تألق منتخب المغرب في المونديال، وتحقيق نتائج رائعة.

علام قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أولى المفاجآت كانت بانتصار المنتخب السعودي على الأرجنتين، وهذا الأمر رفع من سقف الطموحات وكسر رهبة الفرق الأقل مستوى فني، وأعطى ثقة بشكل كبير وحافز للفرق بأنها تقدم أفضل ما لديها".

وتابع: "بعد ذلك شاهدنا اليابان وأكثر من منتخب مثل تونس أمام فرنسا والمغرب الذي يحقق انتصارات مهمة جدًا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، والمنتخبات الإفريقية والانتصار المهم جدًا للكاميرون على البرازيل وكوريا الجنوبية فازت على البرتغال".

وواصل: "المنتخب المغربي صنع لنفسه تاريخ، وطريقة لعب، وأغلب المدربين مع المنتخبات في كأس العالم هم مدربين وطنيين، ولديهم نجاحات كبيرة جدًا، مثل وليد الركراكي حقق إنجازات مع جميع الفرق التي قام بتدريبها".

ونجح منتخب المغرب في الوصول إلى دور النصف نهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الانتصار على البرتغال بهدف دون رد، في دور الربع نهائي.