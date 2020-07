لماذا توقف استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل؟ وهل فشلت الصفقة؟

أيام قليلة على عودة المتعة الحقيقة 🔙 الدوري الأفضل عربيًا 🔝 الدوري السعودي للمحترفين يعود بعد 9 أيام رسميًا 9️⃣ كونوا على الموعد فالمنافسات ستكون مشتعلة 🔥 #الدوري_السعودي #الدوري_السعودي_للمحترفين #عبدالرزاق_حمدالله #النصر #الهلال #الأهلي #الوحدة #الشباب #الاتحاد #التعاون #الاتفاق #الفتح #الفيحاء #العدالة #ضمك

