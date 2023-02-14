السعودية ومصر تترقبان.. فيفا يكشف موعد الإعلان عن مستضيف مونديال 2030

مصر والسعودية تنتظران الإعلان عن مستضيف بطولة كأس العالم 2030

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن موعد التقدم بطلبات التقدم لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 وموعد الكشف عن المستضيف.

وبحسب بيان فيفا على موقعه الرسمي بعد اجتماع المجلس فإن الاتحاد سيوافق على طلبات الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 في يونيو 2023.

وسيُعلن عن مستضيف مونديال 2030 في الربع الثالث من عام 2024، وتتكهن بعض التقارير بأن الإعلان سيكون في سبتمبر تحديدًا.

وستتنافس عدد من الملفات المشتركة على حق الاستضافة، فمن بين الطلبات كما تقول الصحف؛ ملف السعودية ومصر واليونان.

ومن بين أبرز الملفات الملف الجنوب أمريكي المشترك "أوروجواي وباراجواي وتشيلي والأرجنتين".

وسيكون منح الاستضافة للسعودية ومصر هو ثاني استضافة لكأس العالم في المنطقة العربية بعد تنظيم قطر لمونديال 222.