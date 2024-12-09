فيديو | "الأكبر من نوعه" .. السعودية تحتضن مشروع محمد سعدون الكواري الجديد

الإعلامي القطري مستثمر ناجح في عدة مجالات..

يستعد القطري محمد سعدون الكوراي؛ مقدم الاستوديهات التحليلية لمباريات كرة القدم في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لإطلاق مشروع استثماري جديد له في المملكة العربية السعودية.

الإعلامي القطري يمتلك بعض المشاريع الاستثمارية على رأسها ماركة ملابس "بدل رجالي" في الدوحة بالاشتراك مع زميله في "بي إن" المصري محمد أبو تريكة.

لكن مشروعه الجديد في السعودية مختلف تمامًا عن خط الأزياء ذاك، إذ أنه يجهز لـ"أكبر صالة مغلقة" للعبة البادل في مدينة البريدة بمنطقة القصيم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشر فيديو للكواري من داخل الصالة التي لا تزال تحت طور الإنشاء، يفقد عمليات الإنشاء، والتي يُزعم أنها ستتضمن سبعة ملاعب للبادل.

وكان الإعلامي القطري قد أعلن قبل أيام بشكل رسمي، مشاركته في النسخة الأولى من الدوري السعودي للبادل رفقة فريق "بادل إن".

وعلق الكواري على تلك الخطوة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "فخور بالمشاركة في النسخة الأولى من الدوري السعودي للبادل .. أهنىء كل زملائي لاعبي البادل في المملكة العربية السعودية على الارتفاع السريع و الملحوظ لمستويات اللاعبين خلال الفترة الماضية و مؤمن أن كثرة البطولات خاصة التنافسية مثل الألعاب السعودية و الدوري السعودي ستساهم بشكل سريع و كبير في تطوير البادل في المملكة".

واختتم: "أشارك مع فريق بادل إن السعودية في الدوري و أتمنى أن نتوج باللقب أو أن نصل إلى أبعد مرحلة ممكنة في هذا الدوري القوي و المليء بالنجوم العالميين و نجوم الخليج".