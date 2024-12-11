أسطورة إنجلترا يكشف رسالته إلى كريستيانو رونالدو .. ويؤكد: "ما يقال عن السعودية غير حقيقي"

رونالدو لا يزال يحطم الأرقام رغم وصوله إلى سن الـ39 عامًا..

كشف ريو فيرديناند، مدافع منتخب إنجلترا ونادي ماشستر يونايتد السابق، عن "رسالة" وجهها إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي.

فيرديناند تزامل مع رونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الفترة من 2003 إلى 2009؛ قبل أن يرحل الأسطورة البرتغالية إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

فيرديناند أشار في تصريحات مع شبكة قنوات "إس إس سي"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه بعث رسالة إلى رونالدو في وقتٍ سابق؛ قال له فيها: "بربك يا رجل.. الناس تطالبك بالاعتزال، وأنت تستمر في تسجيل الأهداف الدولية".

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وتساءل النجم الإنجليزي المعتزل؛ قائلًا: "كم من لاعب حول العالم، يريد تسجيل أهداف دولية ولا يتمكن من ذلك.. بينما يفعل كريستيانو هذا الأمر (مرارًا وتكرارًا)".

وأضاف ريو فيرديناند ممازحًا الجميع: "لو سألتم كريستيانو رونالدو هل سيلعب حتى كأس العالم 2034؛ سيجيب عليكم بالقول (ربما ربما)"، مشددًا على أن الأسطورة البرتغالية، هو الوحيد الذي سيحدد موعد اعتزاله.

وعلى جانب آخر.. أكد فيرديناند أنه لا يستطيع الانتظار لمدة 10 سنوات، حتى مشاهدة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه زار هذا البلد كثيرًا، ويرى التطور الهائل في جميع المجالات الحياتية.

ووجّه فيرديناند رسالة إلى العالم أجمع؛ بالقول: "ما يُقال في الكثير من وسائل الإعلام عن السعودية، غير حقيقي"، مناشدًا السائحين بالحضور إلى المملكة، للتعرف على كرم وثقافة شعبها والمناطق التاريخية فيها.

وأكد المدافع التاريخي لمانشستر يونايتد أن كرة القدم السعودية، ستكون أفضل بكثير بحلول عام 2034؛ وذلك بعد تطوير "البنية التحتية"، والانتهاء من إكمال جميع الملاعب.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يصوت مساء اليوم الأربعاء، على "ملف" ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034؛ والتي تشهد مشاركة 34 منتخبًا من مختلف القارات.