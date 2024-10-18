العنصرية أحد الأسباب .. "السعودية قد تستضيف كأس العالم 2030 بدلًا من إسبانيا"!

هل تستضيف المملكة كأس العالم 2030 بدلًا من إسبانيا؟

ينتظر الشعب السعودي يوم 11 ديسمبر بفارغ الصبر، من أجل الإعلان بشكل رسمي عن استضافة المملكة لكأس العالم 2034، ولكن قد تتغير الأمور وتتم استضافة النسخة التي قبلها 2030 بدلًا من إسبانيا والبرتغال والمغرب!

وقال فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" عبر برنامج "دورينا غير": "الملف السعودي أقنع الجميع، وأرى أنه من الممكن أن يتم إسناد ملف كأس العالم 2030 له، إذا زادت المشاكل على إسبانيا خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "إسبانيا تواجه أزمات بسبب العنصرية والمشاكل التي تحدث هناك، قد يتم منح ملف كأس العالم 2030 إلى السعودية بدلًا منها".

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واختتم دياز حديثه قائلًا: "الأكثر هناك مشاكل داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب عدم وجود استقرار، بعد مرور 14 شهرًا دون رئيس اتحاد، وهناك مشاكل فساد مع رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس، وسيكون هناك انتخابات".

يُذكر أن المملكة كانت قد تقدمت بملف استضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي، عبر وفد تضمن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، بجانب طفلين من أكاديمية مهد.