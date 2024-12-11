فيديو | لا تنسى أساطيرها .. السعودية تعيد "ذكرى غالية" خلال احتفالاتها باستضافة كأس العالم 2034

الاحتفالات تجتاح السعودية في ليلة تاريخية لا تنسى..

احتفلت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بأحد "أساطير" المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إعلان فوز البلاد باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صوت اليوم الأربعاء، لملف السعودية الخاص باستضافة كأس العالم 2034؛ علمًا بأن المملكة كانت الدولة الوحيدة المرشحة لهذا العرس الكروي الكبير.

وفي هذا السيق.. نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مقطع فيديو؛ يظهر رسم صورة سعيد العويران، أسطورة منتخب السعودية ونادي الشباب، في سماء البحر الأحمر، عبر عرض لـ"طائرات الدرون".

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الصحيفة كشف عن أن الاحتفال بالعويران؛ يأتي بسبب هدفه مع الأخضر السعودي ضد منتخب بلجيكا، في بطولة كأس العالم 1994، والذي تم اختياره كـ"سادس أفضل هدف" في تاريخ المونديال.

العويران كان أحد عناصر الجيل الذهبي السعودي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 1994؛ حيث سجل هدف الفوز على بلجيكا (1-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقتها.. تأهل الأخضر السعودي كـ"وصيف" للمجموعة السادسة، التي ضمت معه هولندا وبلجيكا والمغرب، وذلك برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة؛ قبل أن يسقط في ثمن النهائي، بالخسارة (1-3) أمم منتخب السويد.