مفاجأة كبرى في تنظيم دوري أبطال آسيا 2021

الاتحاد الآسيوي يدرس الأمر المفاجئ

كشف الإعلامي وليد الفراج خلال برنامجه "الدوري مع وليد" عن مفاجأة كبرى تخص تنظيم دوري أبطال آسيا 2021.

الفراج قال عبر القنوات الرياضية السعودية أن الاتحاد الآسيوي يُناقش بجدية خيار إقامة النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا بنظام الدورة المجمعة.

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وأوضح أن السبب خلف هذا التفكير هو عدم وضوح الصورة فيما يخص السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانتهاء تلك الجائحة.

وطالب الإعلامي الرياضي البارز وزارة الرياضة السعودية واتحاد كرة القدم بتقديم عرض استضافة تلك البطولة والعمل على الفوز بحق التنظيم مهما كلف الأمر.

وأشار إلى أن نسخة 2021 ستُلعب بنظام التجمع بدءًا من ملحق التصفيات المؤهل إلى دور المجموعات والذي سيبدأ في يناير القادم.