السعودية في خطر.. شركة أمريكية تهدد شراء نيوكاسل

عرض جديد لنيوكاسل ينافس نظيره السعودي.

رغم تأكيدات أغلب المصادر الإنجليزية والعربية أن الاتفاق على بيع نيوكاسل بين صندوق الاستثمار السعودي والمالك الحالي للنادي، مايك أشلي، قد تم، لكن تبرز أنباء أخرى تُزيد من احتمالية حدوث مفاجأة غير متوقعة بتحول الملكية لطرف ثالث جديد.

هنري موريس، وهو رئيس شركة التلفزيون الأمريكي، يسعى لشراء نيوكاسل نظير 350 مليون جنيه استرليني، وقد أكدت هذه الأنباء عددًا من الوكالات الموثوقة في الساعات الماضية.

سكاي سبورتس تؤكد المفاوضات

17 يونيو

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نشرت سكاي سبورتس تقريرًا يُفيد بأن هنري موريس بالفعل على استعداد لشراء نيوكاسل نظير 350 مليون جنيه استرليني، كما أنه يفضل أن تحدث الصفقة قبل أن يبدأ موسم 2020-2021.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم الحالي في شهر أغسطس، ما يعني أن ثمة مفاوضات جدية تجمع الطرفين حاليًا قد تُهدد فكرة انتقال الملكية إلى صندوق الاستثمار السعودي كما كان متوقعًا في الأشهر الأخيرة.

نيوكاسل ينتظر العرض الأمريكي المنافس للسعودية للحصول على ملكية النادي

8 يونيو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول طرف جديد في المفاوضات من أجل الحصول على ملكية نادي نيوكاسل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" والتي أكدت أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس يحضر عرضًا قيمته 350 مليون جنيه استرليني (400 مليون يورو) للحصول على ملكية النادي.

وأوضحت الصحيفة أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع نيوكاسل في أقرب وقت ممكن لو استطاع الحصول على ملكية الفريق.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تخرج فيها مثل تلك التقارير، حيث سبق وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" على الأمر نفسه قبل أسابيع.

وقال أحد المصادر المقربة من موريس للصحيفة: "لقد درس طريقة تعامل ملاك ليفربول مع الأمور وكيفية نجاحهم مع ليفربول وجعله من القوى المهيمنة في العالم".

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وأضاف: "هناك تفكير جاد في تطوير العديد من الأمور وضخ الاستثمارات في عدة جوانب بالنادي، ليس فقط في التشكيل الأساسي والصفقات، بل في الأكاديمية أيضًا".

وأكمل: "نيوكاسل نادٍ كبير وله تاريخ ضخم وجماهير عريضة، مثل ذلك النادي يملك فرصة كبيرة لمستقبل واعد، والمستثمر يريد أن يأخذ النادي في نفس طريق ليفربول".

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار السعودي والأمير محمد بن سلمان كانا قريبان من الحصول على ملكية نيوكاسل بحسب تقارير صحفية عديدة في الأيام الماضية.