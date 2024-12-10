ليس كأس العالم 2034 فقط .. "فيفا" يجهز مفاجأة كبرى للسعودية!

يوم تاريخي منتظر في المملكة العربية السعودية..

يترقب السعوديون والعالم العربي أجمع، تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء غدٍ الأربعاء، على "ملف" استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للمنتخبات 2034.

السعودية قدّمت "ملف" استضافة بطولة كأس العالم للمنتخبات 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ حيث تعتبر الدولة المرشحة الوحيدة لذلك، في انتظار التصويت الرسمي.

ويبدو أن "فيفا" بقيادة رئيسه السويسري جياني إنفانتينو، يُحضر مفاجأة أخرى إلى المملكة العربية السعودية؛ بخلاف التصويت على فوزها باستضافة كأس العالم للمنتخبات 2034؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي آدم كرافتون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كرافتون كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتجه لمنح السعودية، حق استضافة كأس العالم للأندية 2033.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن هذا التوجه من "فيفا"؛ يأتي من أجل إعطاء المملكة فرصة الاستعداد المبكر لكأس العالم للمنتخبات 2034، من خلال تنظيم مونديال الأندية 2033، والذي يشهد مشاركة 32 فريقًا.

وإلى جانب السعودية.. يدرس "فيفا" استمرار إقامة بطولة كأس العالم للأندية، في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"النظام الجديد"، في نسخة عام 2029؛ كنوع من بناء إرث كروي كبير في البلاد، التي تستضيف مونديال المنتخبات 2026 - بالتعاون مع كندا والمكسيك -، بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية 2028.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات - لأول مرة في التاريخ -؛ وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"؛ تقام كل 4 سنوات؛ حيث ستكون النسخة الأولى في صيف 2025، والثانية في 2029، والثالثة في 2033.