السعودية ضد أمريكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر للمباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي السعودية وأمريكا في إطار استعداداتهما لكأس العالم في قطر نوفمبر المقبل

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السعودية 0×0 أمريكا

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تشكيل السعودية:

التشكيل | 4-3-3

محمد اليامي

سعود عبد الحميد - علي البليهي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

ناصر الدوسري - رياض شراحيلي - علي الحسن

هتان باهبري - فراس بريكان - سامي النجعي

تشكيل أمريكا:

التشكيل | 4-3-3

مات تيرنر

سيرجينو ديست - ووكر زيميرمان - آرون لونج - أندريه يدلين

ويستون مكيني - تايلر آدامز - كيلين أكوستا

كريستيان بوليسيك - ريكاردو بيبي - جيو رينا

يأتي احتكاك الأخضر السعودي مع أمريكا من أجل اكتساب الخبرة اللازمة لمواجهة منتخبات أمريكا الشمالية حيث أنه يقع مع المكسيك في مجموعة واحدة بكأس العالم، في استفادة متبادلة للولايات المتحدة التي ستتواجد مع منتخب آسيوي في المجموعة الثانية بالمونديال ألا وهو إيران.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمباراة الودية بين السعودية وأمريكا على ملعب نويفو كوندومينا في إطار استعدادات كلا المنتخبين لكأس العالم المُنتظر في قطر في شهر نوفمبر المقبل.