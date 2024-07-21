روج للسعودية بطريقته .. رحلة خاصة لكريستيانو رونالدو على البحر الأحمر

مشروع "البحر الأحمر" ضمن رؤية السعودية 2030 يُنسي رونالدو هموم اليورو..

لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في إجازة خاصة بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

رفاق صاروخ ماديرا ودعوا البطولة الدولية القارية من دور ربع النهائي، بالهزيمة أمام سلوفينيا في ركلات الترجيح (5-3)، في الخامس من يوليو الجاري.

لكن الدون لم ينضم بعد لمعسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد 2024-2025، والمقام حاليًا في دولة البرتغال، إذ منحه البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للعالمي، فترة راحة لعدة أسابيع رفقة من اللاعبين الدوليين.

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وكشف رونالدو عن المكان الذي يقضي به فترة الراحة، إذ قرر العودة للسعودية، فنشر عدة صورة رفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه من إحدى المناطق السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وحرص كريستيانو على الترويج للسياحة في السعودية من خلال منشوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال كتابة عبارات كـ"الصيف في السعودية"، و"تعال إلى السعودية".