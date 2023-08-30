"السعودية خطوة نحو الاعتزال" .. فنانة مصرية تحذر محمد صلاح من قبول عرض الاتحاد!

نهاية مسيرة صلاح في أوروبا أمر يؤرق بعض المصريين، في ظل النجاحات التي يحققها في القارة العجوز

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بينما الجمهور في السعودية يتشوق لرؤية المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، يمثل أحد أندية دوري روشن، هناك تحذيرات تخرج من مصر، لإثنائه عن اتخاذ هذه الخطوة.

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بحسب التقارير السعودية فإن صلاح وافق بالفعل على عرض نادي الاتحاد السعودي، لكن الرفض مستمر من ناديه ومدربه الألماني يورجن كلوب، بل أن الأخير نفى رسميًا وبشكل قاطع رحيل اللاعب عن الريدز أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

لكن إغلاق السوق السعودي أبوابه في السابع من سبتمبر المقبل، يقلق بعض المصريين وجماهير ليفربول، لاحتمالية استجابة صاحب الـ31 عامًا، للإغراءات المالية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

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إحدى من قلقوا من هذه الخطوة هي الفنانة المصرية عبلة كامل، التي ناشدت صلاح لمواصلة مسيرته الأوروبية، معربة عن فخرها بما يقدمه في القارة العجوز، وزاعمة أن انتقاله لدوري روشن يعني نهاية مسيرته.

الفنانة المصرية كتبت في التعليقات أسهل إحدى صور مو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا بحبك زي ابني، رسالة مني خليك في ليفربول، أنت مشرفنا والله، بلاش الاتحاد يا أبو صلاح، دي خطوة الاعتزال، احنا مستنيين منك أكتر من كده".

Instagram Abla Kamel

يذكر أن صلاح يرتبط مع ليفربول بعقد يمتد لنهاية موسم 2024-2025م، وأكد وكيله رامي عباس خلال الأسابيع الماضية، التزامه التام بعقده.

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