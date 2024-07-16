على الطريقة السعودية .. جماهير إسبانيا تسخر من مبابي في ليلة الاحتفال باليورو

بديل كارباخال حرم كيليان من زيارة الشباك الإسبانية

لم يغب النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، عن احتفالات منتخب إسبانيا بلقب بطولة الأمم الأوروبية، لكن اسمه تردد في معرض السخرية.

وتوج منتخب إسبانيا باليورو، بعد مسيرة إعجازية تغلب خلالها على كبار قارة أوروبا (كرواتيا، إيطاليا، ألمانيا فرنسا)، قبل أن يفوز في النهائي على إنجلترا (2-1)، الأحد الماضي على ملعب برلين الأولمبي.

وخرج الإسبان للاحتفال مع اللاعبين باللقب الأوروبي في حفل ضخم بساحة سيبيليس في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد جولة طويلة لحافلة الفريق في شوارع العاصمة.

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وخلال الحفل هتفت الجماهير للمدافع الإسباني خيسوس نافاس (38 عامًا)، والذي عوض غياب الظهير الأيمن داني كارباخال، الغائب للإيقاف، خلال مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية والتي حسمها "لاروخا" بنتيجة (2-1).

وبينما تولى القائد ألفارو موراتا، مهمة تقديم كل لاعب في منتخب إسبانيا للصعود على المسرح، كان استقبال اللاعبين والجماهير لنافس خاص للغاية، حيث ظلوا يهتفون له "أين مبابي؟"، في إشارة إلى قدرته على منع كيليان من هز شباكهم.

ورغم أن مبابي كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كولو مواني، هدف السبق لفرنسا في لقاء نصف النهائي، إلا أن خيسوس أغلق كافة المنافذ أمامه، حتى استطاع زميلاه لامين يامال وداني أولمو تسجيل ثنائية حملت إسبانيا للنهائي.

وتعيد هذه الاحتفالية الساخرة للأذهان، الاحتفالية التاريخية لجماهير منتخب السعودية خلال مونديال 2022، عندما تمكن الأخضر من الفوز على الأرجنتين (2-1)، وأطلقت موجة ساخرة من النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بعبارة "أين ميسي؟".