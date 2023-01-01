السعودية تُناقض إسبانيا: مودريتش يريد الرحيل عن ريال مدريد والمفاوضات مع النصر انطلقت

بعد رونالدو، النصر لن يتوقف

Shahid

ناقضت المصادر السعودية نظيرتها الإسبانية وأكدت أن مفاوضات النصر مع لوكا مودريتش نجم ريال مدريد انطلقت بالفعل.

النصر فاجأ العالم بإعلان التعاقد مع الأسطوري كريستيانو رونالدو في اليوم الأخير من عام 2022، وقد ارتبط بعدها النادي بعدة أسماء مثل نجولو كانتي وسيرخيو راموس وسيرجيو بوسكيتش لكن الجديد كان مودريتش المتوج مؤخرًا مع كرواتيا ببرونزية كأس العالم قطر 2022.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد



صحيفة ماركا ألمحت إلى العرض السعودي لكنها أكدت أن مودريتش يريد الاستمرار مع الريال لموسم جديد وسيُجدد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن برنامج الحصاد الرياضي ذائع الصيت في السعودية أكد أن اللاعب يريد الرحيل عن العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.

وأوضح حساب البرنامج التلفزي على تويتر أن مفاوضات النصر مع مودريتش انطلقت بالفعل، مشيرًا إلى أن المسؤولين في النادي العاصمي يُريدون ضمه خلال يناير الجاري لكنه يُفضل بدء مغامرته الجديدة في الصيف عقب نهاية عقده مع بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

يُشار إلى أن رونالدو من المقرر أن يصل إلى السعودية في الساعات القليلة القادمة وسيلعب مع الفريق بالقميص رقم 7.

Shahid