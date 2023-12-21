السعودية تهدد خطط إنتر .. النيراتزوري يبحث عن بديل لنجمه قبل ثورة الشتاء

إنتر سيبحث عن بديل لنجم الفريق بعد عروض السعودية...

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سيتعين على إنتر، الدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الشتوية القادمة، للبحث عن بديل لأليكسيس سانشيز، لاعب الفريق الذي أظهرت بعض فرق الدوري السعودي اهتمامها بضم اللاعب.

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اللاعب التشيلي، صاحب الـ35 عامًا يعتمد عليه الجهاز الفني لفريقه، كبديل لمهاجم الفريق الحالي لاوتارو مارتينيز، ولكنه يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن آخر مباراتين لإنتر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " La Repubblica" فإن بعض أندية الدوري السعودي، أظهرت اهتمامها بالتعاقد مع سانشيز، خاصة وأن اللاعب سيسعى للمشاركة من جديد بشكل أساسي.

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وفي سياق متصل، أكدت التقارير أن إدارة إنتر، ستبحث عن مهاجم بديل في سوق الانتقالات الشتوية، تحسبًا لرحيل سانشيز المحتمل، خاصة مع رغبة الفريق في المنافسة على أكثر من بطولة.

جدير بالذكر أن سانشيز، شارك هذا الموسم مع إنتر في ست مباريات بالدوري الإيطالي، لم يسجل خلالهم أي هداف، وشارك في خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا سجل خلالهم هدفين.

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