السعودية تفتح أبوابها؟ رسالة نيمار الغامضة لإنريكي بعد خطوته الصادمة!

التوترات تتصاعد داخل القلعة العاصمية..

SHAHID

مع تنامي الأخبار حول اقتراب عودته إلى برشلونة أو بشكل أدق، تأكيدات رحيله عن باريس سان جيرمان، اتخذ المدرب لويس إنريكي رد فعل صادمًا للبرازيلي نيمار.

لقد أقصاه من قائمة الفريق المستعدة لمواجهة لوريان في افتتاح مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024، وعليه بات نيمار الآن موضع العديد من الشكوك من حيث البقاء والرحيل.

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البرازيلي لم يترك الأمور دون رد، ولكنه اكتفى بالرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر على إنستجرام صورة له من داخل مدينة باريس سان جيرمان الرياضية داخل صالة الجيمنازيوم.

وكتب نيمار على الصورة مقطعًا من أغنية شهيرة للمطرب بوب مارلي: "لا تقلق بشأن شيء!".

ويرغب نيمار وفقًا للمقربين منه في العودة بأسرع وقت ممكن إلى برشلونة، لكنه يدرك أيضًا بشكل كبير أن الأمور لن تكون سهلة في ظل الضائقة المالية التي يعانيها النادي الكتالوني.

لذلك، يبدو قبول عرض من المملكة العربية السعودية أمرًا مرجحًا بالنسبة لقائد منتخب البرازيل، أو عرض آخر من أمريكا لمزاملة أحد أهم من شاركوه الملعب، ليونيل ميسي.

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