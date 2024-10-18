رسميًا.. السعودية تعلن مواعيد السوبر الإسباني الخامس في المملكة!

تحديد مواعيد كأس السوبر الإسباني في السعودية...

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيف المملكة العربية السعودية، للمرة الخامسة، منذ عام 2020.

ومن المنتظر أن يشارك في كأس السوبر الإسباني، هذا الموسم أربعة فرق وهم ريال مدريد، بصفته بطلًا للدوري الإسباني، وسيخوض برشلونة منافسات البطولة، بصفته وصيفًا للدوري.

ويتواجد أتلتيك بيلباو، في كأس السوبر الإسباني 2024، بصفته بطلًا لكأس ملك إسبانيا، وسيكمل ريال مايوركا، عقد الفرق المشاركة في البطولة، بصفته وصيفًا لكأس الموسم الماضي.

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ومن المنتظر أن تنطلق مباريات نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء 8 يناير، بمواجهة ريال مدريد، مع ريال مايوركا، ويكون نصف النهائي الثاني، يوم الخميس وسيجمع بين برشلونة، وبيلباو.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في جدة المباراة النهائية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد 12 يناير 2025، بين الفائز من نصف النهائي الأول مع نصف النهائي الثاني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، نجح في تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني، الموسم الماضي بعد فوزه على برشلونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك.