رسميًا | بعد قطر والمغرب إبداع العرب يتواصل .. السعودية تستضيف كأس العالم 2034

المملكة العربية السعودية ثالث بلد عربي ينال شرف استضافة المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، استضاف السعودية لكأس العالم نسخة 2034 لأول مرة في تاريخها، بشكل رسمي.

باب الترشح للاستضافة أغلق الليلة، دون أن يتقدم أي بلد لمنافسة شبه الجزيرة العربية، إذ أعلنت أستراليا تراجعها عن الترشح قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة.

ومن المقرر أن يتم تقييم الملف السعودي بشكل كامل خلال الأشهر المقبلة، من ناحية المنشآت والبنية التحتية وما شابه من أمور تنظيمية، على أن يتجدد إعلان فيفا للموقف النهائي في الربع الأخير من عام 2024، إما باستمرار تكليف المملكة بمهمة التنظيم أو سحب الملف منها وتكليفه لبلد آخر.

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وتعد السعودية البلد العربي الثالث الذي يستضيف الحدث العالمي بعد قطر، التي نظمت نسخة رائعة في أواخر العام الماضي 2022، انتهت بتتويج الأرجنتين بطلًا.

أما البلد العربي الثاني فهو المغرب، التي تتجهز لنسخة 2030 باستضافة مشتركة مع إسبانيا والبرتغال، مع إقامة بعض من المباريات الافتتاحية في الأرجنتين وباراجواي والأوروجواي.

يشار إلى أنه من المقرر أن تستضيف السعودية حدثًا عالميًا بنهاية العام الجاري، حيث كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخها.