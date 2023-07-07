السعودية تدرس قرارًا تاريخيًا جديدًا بسبب صفقات الرباعي الكبير

دراسة قرار جديد في المملكة العربية السعودية

تدرس المملكة العربية السعودية، قرارًا تاريخيًا جديدًا، بعد صفقات الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

75% من أسهم هذا الرباعي، تحوّلت إلى صندوق الاستثمار السعودي، كخطوة أول نحو خصخصة الأندية؛ وسط العديد من الصفقات العالمية الضخمة، التي تم حسمها رسميًا.

ووفقًا لصحيفة "UOL"، يدرس المسؤولون في السعودية، خلف الكواليس حاليًا، زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن للمحترفين، من 8 محترفين إلى عشرة.

وكشفت الصحيفة، عن أن المملكة لم تتخذ أي قرار - حتى الآن -؛ حيث سيتوقف ذلك على اللاعبين العالميين، التي ستنجح في إقناعهم بالقدوم إلى البلاد، خلال الأيام القادمة.

الهلال نجح في التعاقد مع الثنائي السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش، بينما ضم النصر، متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر الإيطالي.

الاتحاد من ناحيته، ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، بينما خطف الأهلي، الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو - حتى الآن -.