السعودية تجهز مفاجأة لدي بروينه .. عرض غريب في انتظار نجم مانشستر سيتي

هناك مفاجأة قيد التحضير للنجم البلجيكي في الموسم المقبل..

بينما الخطة هي أن ينضم نجوم عالميين للرباعي الكبير في السعودية سواء الهلال أو الاتحاد أو النصر أو الأهلي إلا أن التحركات السعودية لا يمكن أن تكون محدودة كما يظن الكثيرون، فالجميع يتطلع لإبرام صفقات عالمية حتى ولو بمجهودات ذاتية بعيدًا عن برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

أحد تلك الأندية هو القادسية؛ الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ أنه بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإنه يستهدف التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروينه؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن التحرك الرسمي تجاه اللاعب مرهون بنجاح الفريق في الصعود لدوري روشن في الموسم المقبل، بل ولن يكون وحده، إنما يأتي على رأس قائمة نجوم عالميين تم إعدادها للتعاقد معهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه الخطة تأتي بدعم من شركة "أرامكو السعودية" التي استحوذت على النادي قبل أشهر، ونجحت بالفعل في قيادة ميركاتو ناجح الصيف المقبل بالتعاقد مع نجمي الهلال السابقين لوسيانو فييتو وأندريه كارييو، والنصراوي السابق ألفارو جونزاليس وغيرهم من النجوم.

يشار إلى أن القادسية يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 23 نقطة من عشر جولات، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن الصدارة، بينما يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لدوري روشن.