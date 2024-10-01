أحد أهم لاعبي كتيبة كارلو أنشيلوتي

تناول الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو تطورات مستقبل أحد أهم لاعبي ريال مدريد وقادته وهو الإسباني داني كارباخال في قلعة الملكي.

وكتب رومانو عبر "إكس": "المحادثات ينتظر أن تبدأ قريبًا بين بيئة داني كارباخال وريال مدريد" مضيفًا: "الطرفان متفقان وسعيدان معًا والعقد الجديد ستتم مناقشته بالتفاصيل".

وأردف: "في أي حالة، كارباخال لا يملك أي خطط باللعب لأي فريق أوروبي آخر (بخلاف ريال مدريد) في حياته".

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يأتي هذا في وقت يقدم فيه كارباخال مستويات طيبة للغاية رفقة الملكي، ولا يوجد بديل حقيقي له في صفوف الفريق حتى الآن.

وشارك كارباخال حتى الآن في سبع مباريات من الدوري الإسباني مع ريال مدريد بواقع 72% من الدقائق المتاحة له.

يذكر أن عقد كارباخال مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وبعمر 32 عامًا، يستبعد أن يكون خياره بعد ريال مدريد هو الاعتزال، وعلى كل حال النية على الأرجح هي لبقائه لاعبًا ضمن صفوف الملكي.