السعودية تترقب .. باريس سان جيرمان يتخذ قراراً مصيرياً بخصوص ماركينيوس

هل نرى ماركينيوس في الدوري السعودي

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اتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قرارًا مصيريًا تجاه المدافع البرازيلي ماركينيوس، بعدما خرج اللاعب بتصريحات مؤخرًا تجاه النجم كليان مبابي ومستقبله مع الفريق.

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وكان ماركينيوس قد قال منذ أيام عن مبابي: "هو لاعب استثنائي ولكن القرار يتجاوزنا، ويجب أن ننتظر لنرى، وأتمنى أن يتم الوصول إلى حل جيد بالنهاية، وأن ينضم إلينا من جديد ويساعدنا هذا الموسم". اقرأ التفاصيل

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وأشارت إذاعة "RMC Sport" إلى أن باريس سان جيرمان يفكر خلال الوقت الحالي، في بيع المدافع ماركينيوس والتخلص منه، بعد التصريحات التي خرجت منه بشأن مستقبل مبابي.

ومن جانبه، كشف الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن أن هناك اهتمامًا من جانب الأندية السعودية بالمدافع البرازيلي من أجل ضمه.

ويبحث عدد من الأندية السعودية خلال الوقت الحالي عن التعاقد مع مدافع مميز، على رأسهم النصر والاتحاد والأهلي، حيث من المتوقع أن يكون الاهتمام منهم.

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