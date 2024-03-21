السعودية تبدأ المحادثات مع نجم ميلان .. وبايرن ميونخ يهدد الصفقة!

تطورات مهمة في إحدى صفقات الصيف المرتقبة..

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على الرغم من دخول مراحل الحسم في جميع المسابقات؛ يبقى سوق الانتقالات، هو المستحوذ على الجزء الأكبر من اهتمام عشاق الساحرة المستديرة.

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وفي الفترة الأخيرة.. أصبح دوري روشن السعودي للمحترفين، وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ومن بين أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى الملاعب السعودية، في الميركاتو الصيفي القادم؛ الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم نادي ميلان الإيطالي.

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وبالفعل.. كشف الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو، مساء اليوم الخميس، عن اتصالات مباشرة بين ثيو وممثلي دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لبحث إمكانية حسم الصفقة، بالرغم من أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي - حتى الآن -.

موريتو أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن السعوديين لا يزالوا يدرسون الأمر؛ وهل سيقدمون عرض اقتصادي ضخم للظهير الفرنسي، من عدمه.

وإلى جانب السعودية.. أعلن الإعلامي الرياضي، عن رغبة قوية من العملاق الألماني بايرن ميونخ، في التعاقد مع ثيو هيرنانديز؛ لتعويض الرحيل المحتمل للظهير الأيسر النمساوي ألفونسو ديفيز، إلى ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى اهتمام آخر من بعض الأندية الإنجليزية.

وأشار ماتيو موريتو، إلى أن ثيو الذي يرتبط بعقد مع ميلان حتى 30 يونيو 2026، ويتقاضى أكثر من 5 ملايين يورو سنويًا، سعيد بوضعه في الفريق الإيطالي؛ ولكن وكيله منفتح لكل سيناريوهات سوق الانتقالات المقبلة.

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