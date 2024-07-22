بعد رفضه السعودية .. إلكاي جوندوجان يفكر في قبول عرض عربي مفاجئ

تطور مفاجئ في مستقبل إلكاي جوندوجان..

لمدة عام كامل.. ارتبط اسم النجم الألماني إلكاي جوندوجان، بـ"الانتقال" إلى الملاعب السعودية؛ وسط اهتمام من الهلال والاتحاد والأهلي تحديدًا، بضمه.

الهلال والاتحاد والأهلي أرادوا "التوقيع" مع جوندوجان، في صيف العام الماضي، عندما أعلن الرحيل عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ إلا أن اللاعب فضل وقتها الانضمام إلى العملاق الإسباني برشلونة.

وفي صيف العام الحالي.. قيل إن الأندية السعودية ستحاول مجددًا التعاقد مع النجم الألماني البالغ من العمر 33 سنة؛ حال قرر الرحيل عن الفريق البرشلوني رسميًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط هذه المحاولات السعودية.. فجّرت القناة الثالثة الكتالونية، مساء اليوم الإثنين، مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل إلكاي جوندوجان، مع عالم الساحرة المستديرة.

القناة الكتالونية أعلنت تلقي جوندوجان، عرضًا مغريًا من نادي السد القطري؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي، ولمدة 3 سنواتٍ قادمة.

وكشفت القناة عن أن النجم الألماني المخضرم، يفكر جديًا في الرحيل عن العملاق الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، و"قبول" عرض السد.

جدير بالذكر أن برشلونة يعمل على التعاقد مع النجم الإسباني داني أولمو، والذي يجيد في نفس مركز إلكاي جوندوجان؛ وهو الأمر الذي قد يكون وراء تفكيره في "الرحيل" عن الفريق، لصعوبة المشاركة في "التشكيل الأساسي"، إذا تمت الصفقة.