السعودية أم الاعتزال؟ رسالة كروس الصادمة تُخيف جماهير ريال مدريد!

تلميح جديد من النجم المخضرم

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خرج توني كروس لاعب وسط ريال مدريد بتصريحات صادمة، تسببت في حالة من الذعر لدى عشاق فريقه حول مستقبله مع النادي الإسباني.

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عقد كروس الحالي مع ريال ينتهي في الصيف القادم، دون وجود أي أنباء حول توقيعه على عقد جديد، وسط اهتمام من بعض الأندية السعودية بالحصول على خدماته.

النجم الألماني خرج في البودكاست الخاص به المعروف باسم "Einfach Mal Luppen" مع شقيقه فيليكس ليقول:"قررت التجديد في وقت متأخر من الموسم الماضي، بعدما مررت بلحظات من الشعور بأنني قد لا أستمر، وقتها كنت أحرص على الاستمتاع بكل لحظة مع ريال مدريد، وما أكثر هذه اللحظات".

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وأضاف:"لو اسمتعت بشيء ما وأحببته للغاية فمن المؤكد أنك ستفتقده، سواء التشجيع والدعم الذي يحصل عليه الفريق، الطاقة التي نشعر بها خلال حسم المباريات في اللحظات الأخيرة، والعودة في النتيجة بملعب به أكثر من 80 ألف متفرج، بالطبع سأفتقد هذه اللحظات، من المستحيل أن يأتي أي شخص ويقول إنه لن يفتقد الشعور بسماع المدرج بأكمله يهتف باسمه في سانتياجو برنابيو".

وتابع:"أنا ألعب كل أسبوعين في الملعب الأفضل في العالم، أستمتع بكل لحظة ألعبها هنا وسأفتقد هذا الأمر عند الاعتزال، ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني أنني أحتاج لهذا الشعور في كل يوم في حياتي للإحساس بالسعادة".

وتسببت هذه التصريحات في حالة من الجدل بين الجماهير، حيث يعتقد البعض أن كروس على وشك الرحيل عن النادي إلى فريق آخر، وذهب البعض الآخر إلى أن صاحب الـ34 سنة سيعتزل بنهاية الموسم.

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