السعودية أصبحت جنوب إفريقيا .. خطأ محرج لرونالدو أثناء تقديمه للنصر

رونالدو يتعرض للإحراج بوصف السعودية بجنوب إفريقيا بالخطأ!

تعرض كريستيانو رونالدو لموقف محرج في أول ظهور له خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا لنادي النصر السعودي.

رونالدو أصبح رسميًا لاعبًا للعالمي بعقد ممتد لعامين ونصف، وتم تقديمه مساء اليوم بمؤتمر صحفي للنصر بمرسول بارك، قبل الظهور بالملعب أمام 25 ألف مشجع.

Shahid

وأثناء حديث رونالدو بالمؤتمر الصحفي، ذكر بالخطأ جنوب إفريقيا قاصدًا السعودية، الموقف الذي وضعه في حالة احراج، وكالعادة أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث قال رونالدو أثناء مناقشة قرار انتقاله إلى الشرق الأوسط:" بالنسبة لي ، ليست نهاية مسيرتي أن أذهب إلى جنوب إفريقيا، هذا ما أريد تغييره، ولأكون صريحًا، لا أقلق حقًا بشأن ما يقوله الناس".

بعد نطقه لتلك الكلمات بدأت الجماهير في الحديث عن ذلك الخطأ الذي ذكره رونالدو، متعجبين من عدم إدراكه للفرق بين البلدين.

جدير بالذكر أنّ رونالدو أكد جاهزيته للمشاركة ضد الطائي يوم الخميس المقبل في دوري روشن، لكن القرار بيد المدرب.

Shahid